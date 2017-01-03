Убийца Карлова собирал о нем информацию

В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата, передает агентство Анадолу.

Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.

Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана О., выяснив, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.