 

Китай запустил прямое железнодорожное сообщение с Лондоном

 

Китай с начала 2017 года запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию. Реализовано сообщение между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны и Лондоном, сообщает China Daily.

Поезд преодолевает свыше 12 тыс. км за 18 суток, следуя через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.

Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией. Первый поезд везет партию товаров ширпотреба — одежду, сумки и т. п.

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