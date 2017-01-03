Китай запустил прямое железнодорожное сообщение с Лондоном

Китай с начала 2017 года запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию. Реализовано сообщение между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны и Лондоном, сообщает China Daily.

Поезд преодолевает свыше 12 тыс. км за 18 суток, следуя через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.



Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией. Первый поезд везет партию товаров ширпотреба — одежду, сумки и т. п.