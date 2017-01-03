 

«Нефтчи» подписал контракт с чилийским футболистом

Автор: Отдел спорта 

Футбольный клуб «Нефтчи» продолжает усиливать свои ряды. Клуб подписал контракт с чилийским полузащитником Игнасио Херрерой.

Соглашение рассчитано на год. Ранее 29-летний футболист играл за «Иртыш» (Казахстан), чилийские клубы «Рейнджерс», «Хуачипато», «Магальянес», «Кобрелоа», «Депортес Икике» и испанский «Реал Бетис».

Херрера – соотечественник выступавшего за «Нефтчи» Николаса Каналеса. С 26 голами Каналес становился лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана в сезоне 2012/13. Это уже четвертый трансфер «Нефтчи» нынешней зимой. Ранее клуб усилили Намик Алескеров, пришедший из «Карабаха», грузин Георгий Наваловски («Вериа», Греция) и чех Зденек Фольпрехт («Слован», Чехия).

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