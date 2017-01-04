 

Германия остается лидером по приему мигрантов

 

За первые три квартала 2016 года Германия получила около двух третей запросов на предоставление убежища от общего количества заявок, поступивших в страны Европейского союза.

Как сообщает издание Welt, по данным европейского статистического агентства Eurostat, в первые девять месяцев прошлого года 988 тысяч человек официально запросили убежища в 28 странах ЕС.

При этом, как сообщает федеральное министерство внутренних дел Германии, 658 тысяч заявок пришлось на ФРГ. На втором месте по числу полученных заявок на предоставление статуса беженца находится Италия – 85 тысяч человек официально запросили там убежища в первых трех кварталах 2016 года. За ней следует Франция, власти которой получили 62 тысячи прошений от мигрантов.

56 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 9° / 2°
5 Янв 8° / 5°
6 Янв 11° / 6°
7 Янв 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Тем хуже для Трампа и Америки наш комментарий
Германия остается лидером по приему мигрантов
Мировые цены на нефть снижаются
В чемодане нашли полуживого африканца фото
«Нефтчи» подписал контракт с чилийским футболистом
При обстрелах филиала «Аль-Каиды» в Сирии погибли 25 человек
Китай запустил прямое железнодорожное сообщение с Лондоном
Убийца Карлова собирал о нем информацию
Анкара обвинила Обаму в поставках оружия террористам
Литва не выдала экс-главу спецслужб Грузии
Трамп выступил с критикой в адрес General Motors
Боевой отряд ИГИЛ проник в Европу
Ле Пен могут закрыть въезд в Украину
Литва подтвердила размещение военного спецназа США
Мощное землетрясение в Индии
Посол Великобритании в ЕС ушел в отставку
Десятки тбилисцев пострадали от пиротехники
Цена на нефть достигла 18-месячного максимума
Китаец решил спрятаться от кредиторов в тюрьме
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Кремль наказал Бордюжу за три буквы - НКР
Экс-президента Румынии лишили молдавского гражданства
Жителя Баку кинули на миллион
Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы
Добро пожаловать в мир Дональда Трампа Новая история Фукуямы