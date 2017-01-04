Германия остается лидером по приему мигрантов

За первые три квартала 2016 года Германия получила около двух третей запросов на предоставление убежища от общего количества заявок, поступивших в страны Европейского союза.

Как сообщает издание Welt, по данным европейского статистического агентства Eurostat, в первые девять месяцев прошлого года 988 тысяч человек официально запросили убежища в 28 странах ЕС.

При этом, как сообщает федеральное министерство внутренних дел Германии, 658 тысяч заявок пришлось на ФРГ. На втором месте по числу полученных заявок на предоставление статуса беженца находится Италия – 85 тысяч человек официально запросили там убежища в первых трех кварталах 2016 года. За ней следует Франция, власти которой получили 62 тысячи прошений от мигрантов.