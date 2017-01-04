Опрос, проведенный среди американцев, показывает, что будущий американский президент начнет свою деятельность с беспрецедентно маленького уровня национального доверия. Знаменитый исследовательский центр Gallup опубликовал данные, полученные в начале декабря. Согласно полученным результатам, лишь 46% американцев считает, что Дональд Трамп способен преодолеть международный кризис, 47% верят, что у него получится толком распорядиться вооруженными силами, лишь 44% полагают, что ему удастся избежать крупных скандалов в своей администрации.

Известно, что большинство американцев не поддержало Трампа, и лишь особенности избирательной системы США позволили ему удержать победу, причем убедительную, над Хиллари Клинтон. Тем не менее исходные позиции для будущего президента весьма скромные. Из его предшественников и Буш-младший, и Клинтон, и Обама пользовались намного большей поддержкой.

По ключевым направлениям президентской деятельности стартовые ожидания от них были на уровне 70% и выше, разительная разница, доходящая по отдельным позициям до тридцати процентов. При этом чуть больше половины американцев все-таки верят, что Трамп справится с исполнительной ветвью власти (53%), защитит американские интересы за рубежом (55%), будет эффективен в экономике (59%) и сможет сотрудничать с конгрессом (60%).

Так что недостаток, а, вернее, полное отсутствие политического опыта нового президента не остались не замеченными населением. Вот экономика и работа с парламентом, контролируемым республиканцами, другое дело. Хотя скандалов не избежать, вздыхают даже сторонники. В случае с Трампом, в отличие от его предшественников, очень велика разница в поддержке со стороны однопартийцев, сторонников непрезидентской партии и независимых. Невысокий суммарный результат поддержки будущего главы Белого дома получается в первую очередь из-за небывало низкого доверия со стороны демократов. Например, в его способность избежать скандалов верят лишь 14% демократов, в способность управлять вооруженными силами – 17%. Поддержка среди независимых больше, но при этом тоже заметно ниже, чем у бывших президентов. Так что верят в Трампа почти исключительно республиканцы – от 77% до 90%, и давно уже не было такого расхождения во мнениях относительно руководства среди сторонников двух главных американских партий.

Так, 60% республиканцев верили в президентские способности Обамы, а 57% демократов отдавали должное Бушу. Здесь совсем другой случай. Кстати, и среди своих у Трампа поддержка не так высока, как у предшественников: его в среднем 84% заметно ниже, чем обамины 94% среди демократов или 95% республиканской поддержки у Буша. Одним словом, в Америке давно не было такого противоречивого лидера, от которого собственный народ не очень ждет чудес или даже элементарного выполнения своих обязанностей. Любые действия Дональда Трампа будут рассматриваться публикой как подтверждение собственных опасений или надежд. Даже если бы будущий американский президент был человеком исключительных способностей, это был бы тяжелый старт. Но все говорит о том, что Трамп все же отнюдь не государственный гений. Тем хуже для него и для Америки.