Трагическая смерть азербайджанки Нураны Гасановой, погибшей от рук террориста в ночном клубе Reina в Стамбуле, стала одной из самых горячих тем в социальных сетях. Большинство искренне сожалеет о безвременной кончине совсем молодой девушки, соболезнует ее близким и возмущается жестокостью экстремистов. Но есть такие, кто не скрывает своего злорадства: нечего было мусульманке отмечать «праздник неверных», а потому так, мол, ей и надо…

«На могиле ее пусть напишут: «Пала смертью храбрых за кафиров»; «нечего ей было делать в этом месте разврата» и т.д. и т.п. Поразительно, но среди писавших эти кощунственные посмертные напутствия немало молодежи. По сути, это страшная примета, свидетельствующая о том, что идеи воинствующего радикализма все более овладевают умами наших молодых соотечественников.

Азербайджан всегда был светской страной, уважающей и сохраняющей свои традиции. Но в последнее время под влиянием исламских организаций, пропагандирующих разные религиозные течения, в стране начали распространяться альтернативные мировоззренческие, социальные, управленческие и даже экономические взгляды на наше общество.

А проблемы, с которыми все более сталкиваются молодые люди, создают благоприятные условия для их отчуждения от основных общественных институтов, готовя к восприятию радикальных идей и идеологий.

Нерешенные психосоциальные и экономические проблемы вызывают у молодежи ощущение безнадежности и разочарования буквально во всем. И сразу приходит обида на окружающих, якобы повинных во всех неудачах парня или девушки, а следом и желание изолироваться от традиционных институтов и сообществ. А все это вкупе делает молодежь одной из самых уязвимых групп общества.

Кажущаяся безысходность подталкивают молодых людей к мыслям о необходимости тотального изменения существующего строя, а идеи и действия, направленные на решительное изменение сложившейся ситуации, представляются весьма привлекательными.

На этом тяжелом, депрессивном фоне в качестве утешителя и маяка по жизни вдруг объявляется какая-либо религиозная организация радикального толка, указывающая впавшей в уныние молодежи «путь к спасению в обоих мирах», который идет через бескомпромиссную борьбу против «неверных и несправедливых».

Эксперты считают, что все эти проблемы – следствие недостатков в системе образования. Образование - основа, краеугольный камень успешности любой нации в мире, поскольку именно оно формирует мировосприятие с молодости. Одной же из составляющих образования является, несомненно, религиозное просвещение. Молодежи конкретно в нашей стране необходимо серьезно изучать традиционный ислам, а не то, что им преподносят салафитские и гюленистские проповедники.

А между тем у нас до сих пор нет качественного, профессионального перевода Корана на азербайджанский язык. Именно об этом напомнил экс-глава Государственного комитета по работе с религиозными образованиями профессор Рафик Алиев. Проблема, считает он, прежде всего в недостаточном внимании к образованию среди мусульман, что приводит к негативному восприятию людей этого вероисповедания в мире.

«Немало людей считают религию несовершенной, поскольку зачастую составляют представление о ней, в том числе и об исламе, по тем, кто ее исповедует, кто ее проповедует. И это трагическое заблуждение. Образование и наука - самое лучшее средство против религиозного экстремизма. Каким образом можно решить эту проблему? Ответ в общем-то прост: мусульмане нуждаются в тотальной образовательной революции. Необходимо, чтобы научные знания, качественное образование стали естественной основой нашего общества. В чем, в принципе, заключается радикализм? Радикализм - это высшая степень экстремизма. А экстремизм - это невосприятие другой формы религии. Салафиты как раз и не воспринимают ничего, кроме своих верований. Они считают что все то, что делают люди, должно быть по-салафитски. Это и есть навязывание идеологии последователям других религиозных течений.

Однако подобное не устраивает государство, да и большинство населения. Например, меня как гражданина. Никто не имеет права давить на меня или склонять к тому, чтобы я принял чьи-то религиозные взгляды. Это насилие над общественным сознанием. Поэтому мы должны привить молодежи любовь к учению, спорту, искусству. Только так можно сломать хребет религиозному экстремизму. В противном случае экстремисты все больше будут распространять свою идеологию среди молодежи восточных стран, в том числе и в Азербайджане», - полагает ученый-теолог.