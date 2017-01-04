Резкой девальвации не будет, уверены практически все азербайджанские эксперты.

Экономист Натик Джафарли не сомневается, что если цены на нефть установятся на уровне 60-65 долларов, то Центробанк пойдет на укрепление маната.

«В ближайшее время продажа очередной партии нефти по новым ценам принесет в республику определенные валютные поступления, что даст ЦБ поле для маневра на валютном рынке. Но вместе с тем американские сланцевики могут увеличить добычу нефти, поэтому надеяться на нефть особенно не следует. Необходимо продолжать работу над развитием ненефтяного сектора. Однако рост нефтяных цен нам очень нужен именно сейчас для стабилизации валютного рынка. Поэтому расслабляться не стоит, надо продолжать работу над программой экономических реформ», - сказал он haqqin.az.

Экономист Октай Ахвердиев также считает, что не стоит надеяться на рост цен на нефть. «Конечно, это хорошо, что нефть повышается. Это даст Центробанку дополнительные средства для удержания маната, и поэтому резкой девальвации лично я не ожидаю. Наша банковская система, чего греха таить, в последнее время просто задыхалась, и некоторое повышение цен на нефть даст ей хотя бы глоток кислорода. Но это может быть лишь краткосрочное повышение цен нефть, поэтому ЦБ будет продолжать жесткую монетарную политику не прибегая к резкому удешевлению маната», - убежден эксперт.

Цены на нефть в ходе торгов во вторник, 3 января, достигли максимальных отметок с июля 2015 года. Так, котировки фьючерсов на нефть марки Brent поднялись до 58,37 доллара за баррель, WTI подорожала до 55,24 доллара за баррель.

Участники рынка с оптимизмом встречают новый год в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК. Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями.

«Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх», – полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.