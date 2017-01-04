В первый день нового года владельцам банковских карт пришла эсэмеска, сообщающая, что отныне с покупателей услуг и различных работ в онлайн электронных магазинах будет взиматься 18%-ный налог на добавленную стоимость. То же ждет и участников лотерей, соревнований и других конкурсов, проводимых в интернете.

За витиеватым языком банковского извещения не сразу поймешь суть новшества, касающегося покупок за рубежом посредством интернета. Сфера онлайн покупок и вообще электронных платежей и без того в Азербайджане пока не очень развита, а новшество Минналогов может привести к тому, что граждане вообще потеряют к нему интерес. Но это только на первый взгляд, на самом же деле население страны все более осознает удобство электронных расчетов и все активнее пользуется ими.

Для государства электронные расчеты тоже весьма желательны, так как они позволяют контролировать законность проводимых финансовых операций. Как объяснили haqqin.az эксперты-экономисты, применение НДС осуществляется в соответствии с поправками в Налоговый кодекс страны, причем приобретение товаров, авиабилетов и бронирование отелей налогом не облагается. В первую очередь эта поправка адресована к пользователям онлайн лотерей и ставок в иностранных букмекерских конторах.

По мнению экспертов, главной целью поправки является необходимость остановить отток капитала из страны. С этой точки зрения решение о внедрении НДС весьма своевременно и объективно.

В конце концов, лучше пусть денежные средства азартных граждан поступают на счета отечественного тотализатора Top.az, нежели букмекерам в Канаде, России или Англии. Банки же будут автоматически перечислять в госбюджет проценты от суммы ставки.

В целом же понятием «электронные услуги» принято обозначать продажу программного обеспечения, доступа к базам данных, создание и поддержку веб-сайтов, реализацию материалов для скачивания - электронные книги, музыку, фильмы, игры и пр., продажу рекламной площади на сайтах, доступ к онлайн-играм и др.

По мнению экспертов, с введением НДС государство может получить дополнительные, пусть и не очень большие поступления в госбюджет - примерно 2-2,5 млн манатов в год. Но вот в плане стратегической цели данная мера не окажет существенного влияния на отток капитала за границу.

Во-первых, в нашей стране онлайн покупка услуг не так распространена, как в государствах ЕС. Во-вторых, процесс оттока капитала прежде всего связан с зависимостью от импорта, а она достаточно высока, и в ближайшее времени такое положение вряд ли претерпит изменения. Все зависит от эффективности мер по импортозамещению. В целом правительство начало налаживать производство продукции, которую сегодня мы покупаем за рубежом, однако все это вопрос времени и оптимальной экономической среды для отечественного производителя. Так что банки должны быть заинтересованы в том, чтобы выполнять свою основную миссию - финансировать развитие местного предпринимательства.