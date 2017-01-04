 

США угрожают КНДР новыми санкциями

 

США не исключают введения новых санкций против КНДР в том случае, если Пхеньян продолжит разрабатывать свою ядерную программу, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, передает РИА Новости.

"Мы не исключаем вероятности введения дополнительных санкций", — сказал он на брифинге, когда журналисты попросили его прокомментировать намерения КНДР развивать свою ядерную программу.

Как отметил Кирби, США "считают, что Пхеньян продолжает разрабатывать ядерные и баллистические технологии". "На данный момент мы не считаем, что у КНДР есть возможность разместить ядерную боеголовку на межконтинентальной баллистической ракете", - добавил он.

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