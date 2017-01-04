Преступления на сексуальной почве, как правило, вызывают в обществе наибольшее осуждение. Особенно если речь идет о насилии, совершенном в отношении несовершеннолетних.

В разных странах борются с этим по-разному. Где-то вводят химическую кастрацию, чтобы подавить нездоровое желание потенциального насильника. Где-то создают специальные реестры, куда вносят тех, кто когда-либо был причастен к подобного рода преступлениям, чтобы не допустить их дальнейших действий, к примеру, в образовательных учреждениях. В некоторых Штатах США такой список вообще в открытом доступе, и родители, приобретая жилье, заранее получают всю информацию о потенциально опасных соседях.

Даже в соседней России уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создать «реестр педофилов».

А что происходит в Азербайджане? И насколько актуальны вопросы сексуального насилия над несовершеннолетними в нашей стране? Отвечая на вопросы haqqin.az, глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров заявил, что является однозначным сторонником создания реестра педофилов в нашей стране.

«Случаи сексуального насилия над несовершеннолетними в Азербайджане были, и эти факты попадали в СМИ. Подобное происходило и в учебных заведениях, и в семьях. Но нередко случаи педофилии просто не доходят до средств массовой информации. Жертвы предпочитают замалчивать эти преступления», - отмечает Бекиров.

По его словам, обычно скандалы с домогательствами заканчиваются увольнением и арестом педофила.

«Но мы не знаем, где он будет работать после отбывания наказания. Реестр педофилов нужен как система защиты несовершеннолетних в данное время и в будущем. Если педофилия болезнь, то следует исключить случаи, способные спровоцировать больного на совершение повторного сексуального преступления.

Для подобных людей двери школ, детсадов, интернатов, летних лагерей, учебных курсов, детских спортивных секций, санаториев и других учреждений должны быть закрыты. И администрация таких организаций должна знать о потенциальной угрозе, которую может представлять тот или иной человек», - подчеркнул эксперт.