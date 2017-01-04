Как, шутят многие аналитики в последнее время, пока Красный Петух не клюнул, не грез посмотреть, что он нам заготовил. По этому поводу каким он будет для нас новый, 2017 год уже высказано множество разговоров, догадок, ожиданий. Все жаждут прогнозов аналитических служб.

Прежде чем перейти к существу прогнозов, которые ожидаются в новом, 2017 году отметим главный, касающийся Азербайджана. Прогнозируемый подъем мировой экономики коснется и Азербайджана. А теперь о том ,что думают по данному поводу ведущие мировые аналитические центры.

Америка: скачок вперед

Сразу отметим, что если полистать последние отчеты, картина складывается вполне оптимистическая. Мировая экономика должна продолжить свой рост, причем весьма неплохими темпами. Складывается впечатление, что очередной «минусовый» цикл для глобального развития закончился, и наступила эпоха «плюсов». Впрочем, прогнозы могут и не сбыться:

рисков для мирового ВВП по-прежнему немало.

Недавно на страницах влиятельного издания Washington Post Джаред Бернстайн, старший научный сотрудник Центра бюджетно-политических приоритетов,сравнил экономику США восемь лет назад, когда начал свой первый президентский срок Обама, и сегодня. Эксперт констатировал, что эти две ситуации отличаются друг от друга, как день и ночь.

К концу 2008 года ВВП США сократился на 8,2% в годовом исчислении – это было самое большое падение за полвека. Безработица, которая до начала «Великой рецессии» 2008-2009 годов составляла 5%, к 2009 году подскочила до 10%, а количество безработных выросло с докризисных 7 млн до 15 млн человек. Цены на недвижимость упали в среднем на 30%. Биржевая стоимость ценных бумаг, сократилась на 57%. Американские семьи потеряли более 20% своего состояния. Доходы среднего класса в 2008 году падали самыми быстрыми темпами с 1967 года. Национальный долг США, который в 2008 году составлял 66% от ВВП страны, к концу 2012 года вырос до 103% ВВП. Таким было начало президентства Обамы.

А теперь посмотрим, с чем будет начинать свое президентство Трамп. По предварительной оценке Федеральной резервной системы (ФРС) США, в 2016 году ВВП страны вырастет на 1,9%, а в 2017 году – на 2,1%. Безработица упала до 4,6% – это самый низкий показатель за последние девять лет. Много месяцев подряд высокими темпами создаются новые рабочие места. Налицо практически полная занятость трудоспособного населения, поэтому ФРС собирается последовательно повышать свою учетную ставку, чтобы не допустить перегрева экономики и нехватки рабсилы. Растут реальные доходы среднего класса. Полностью восстановлен рынок недвижимости. Биржевые котировки растут, как на дрожжах, увеличивая рыночную стоимость компаний. Первая экономика мира встречает 2017 год в хорошей форме.

Выкарабкиваются все

Неплохо обстоит дело и в остальном мире. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, в будущем году ВВП индустриально развитых стран – членов ОЭСР увеличится на 2%, а экономика развивающихся стран, не входящих в ОЭСР, вырастет на 4,5%.

Экономика еврозоны в 2016 году, по тем же оценкам, вырастет на 1,5%, и рост ВВП продолжится в ближайшие два года примерно такими же темпами. Не густо, но и неплохо для региона с затянувшейся рецессией в недавнем прошлом. В 2017-м будет постепенно повышаться инфляция и снижаться безработица – и то, и другое для Европы необходимо.

Вторая по величине экономика мира – Китай тоже более или менее успешно преодолевает трудности.В 2016 году произошел обвал китайских ценных бумаг, на шанхайской бирже котировки рухнули на 20% менее чем за две недели. Из Китая круги пошли по всем биржам мира; покатились под горку цены на сырье – нефть, уголь, железную руду...

Однако китайским властям удалось быстро взять ситуацию под контроль путем закачивания в экономику гигантских средств – только в первом полугодии вливания составили $2,7 млрд, что равно 35% китайского ВВП. Юань обесценился за год на 8%, но могло бы быть хуже. Китайская валюта была включена в престижную корзину резервных валют Международного валютного фонда. Эксперты считают, что рост китайского ВВП в 2017 году составит 6,5% – 6,7%. Это, конечно, замедление по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад, но по мировым меркам - вполне приличный рост.

Самая быстрорастущая в последние годы экономика мира – Индия – в уходящем году провела так называемую демонетизацию: из оборота были изъяты самые крупные купюры в 1000 и 500 рупий. Это окажет тормозящий эффект на индийскую экономику, предсказывают специалисты, но в 2017 году она все равно будет расти высокими темпами – в диапазоне от 7% до 7,5%.

Вообще же, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает повышения темпов роста глобального ВВП в следующем году до 2,9% по сравнению с 2,5% в 2016 году.

В то же время, эксперты агентства предупреждают, что в следующем году глобальная экономика столкнется с повышенными уровнями политических рисков и неопределенности. Главные поводы для этого - неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и столь же неожиданный итог голосования о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) в июне.

Долгосрочное влияние этих факторов на мировые экономические процессы как раз и проявится в 2017 году.

Что ждет Россию и Азербайджан?

Вопрос этот ждет отдельного рассмотрения ввиду прогноза обозначенного в начале данного комментария. Так что это – ожидаемый подъем экономики: неожиданный скачек или планомерный рост?

При всей специфике и различии масштабов экономик двух стран, ситуация с трендами на их развитие складывается одинаковая. Мы прожили сложный год, который обернулся экономическим спадом и для Москвы, и для Баку. Главная причина произошедшего понятна: цены на «черное золото» остаются сравнительно низкими, а наши экономики являются сильно зависимыми от экспорта углеводородов.

Как указывают международные аналитические центры, есть и иные, искусственные поводы для спада. Так Россия продолжает оставаться под действием международных санкций, наложенных на нее из-за событий вокруг Украины и Крыма. А основной причиной торможения динамики ненефтяного сектора эксперты МВФ назвали резкое падение производства в строительном секторе - на четверть сравнении с данными прошлого года.

Однако, виды на 2017 год у обеих стран неплохие. Международные аналитики в один голос пророчат нам рост — пусть и не очень существенный, в пределах 1-1,5% ВВП. Прежде всего это связано с благоприятными прогнозами по рынку нефти, которая должна в следующем году подорожать, по крайней мере, до уровня 60-65 долларов за баррель. И если это случится, живительный приток нефтедолларов в Москву и Баку возрастет, благоприятно сказавшись на экономических результатах.В частности, что важно для населения наших стран, в 2017-м должна замедлиться инфляция: в России — с 6% до 4%, в Азербайджане — с 10,%% до 8,5%.

В целом получается, что с экономической точки зрения есть основания встречать Новый год с оптимизмом. Дело осталось за малым — чтобы в год Красного Петуха позитивные прогнозы сбылись, а многочисленные риски так и остались на бумаге.