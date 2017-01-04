Тамелла Арзуманян: «Власти Азербайджана, спасите нас от бандитского правительства Армении»

Еще один активный пользователь соцсетей, гражданский активист и нарушенный в правах гражданин Армении обратился к азербайджанским властям, как к последней надежде для восстановления своих попранных прав.

«Я и моя семья горим желанием вернуться в Азербайджан, и спастись от бандитских властей в Армении», - так начинает свое обращение, адресованное правительству Азербайджана житель Еревана, педагог 54-летняя Арзуманян Тамелла Асратовна. Любопытно, как пишет сама Т.Арзуманян, она родом из Азербайджана. Обращение опубликовано на странице Т.Арзуманян в фейсбуке.

Т.Арзуманян и члены ее семьи, в частности муж и дочь стали жертвой тотального преследования со стороны армянских властей. Более того, автор обращения к азербайджанским властям отмечает, что с особым интересом наблюдала за инициативой создания армяно-азербайджанской мирной платформы, и искренне поддерживает намерения участников группы.

Обращение Т.Арзуманян было опубликовано на ее странице в канун Нового года - 27 декабря 2016. И сразу же после данной публикации, она вместе с мужем была вызвана в Службу национальной безопасности Армении и подвергнута моральному и физическому давлению. От впавшей в безысходность женщины требовали удалить свое обращение в соцсетях. Свойственный для армянских властей традиционный подход – не способствовать разрешению проблем своего гражданина, возмущенного присвоением средств, выделенных на лечение ее дочери, а путем давления заставить человека отказаться от своей публичной жалобы и обращения. Но вместо этого, отважная Арзуманян выступила с более резким и эмоциональным воззванием.

При этом армянские власти не задаются вопросом – почему же граждане и жители собственной страны, а также представители армянской общины Нагорного Карабаха ищут помощи не у своих властей, а во враждебном Азербайджане, требуя от правительства Саргсяна пересмотреть свою оккупационную политику в отношении соседнего государства, где им жилось бы гораздо комфортнее, чем в Армении?!

Haqqin.az с предельным вниманием изучает жалобу Т.Арзуманян, адресованную правительству Азербайджана, и в самое ближайшее время представит читателям интервью с самой Т.Арзуманян.

Более того, как сообщила Т.Арзуманян в беседе с нашим сайтом, она с большим воодушевлением готова присоединиться к платформе армяно-азербайджанской миротворческой группы. Таким образом, Т.Арзуманян стала восьмым гражданином Армении, поддержавшим мирную инициативу армянских и азербайджанских миротворцев.