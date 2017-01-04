 

Журналист заявил об истинной причине крушения «Титаника»

 

Журналист Шенан Молони заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода «Титаник». Об этом сообщает газета Independent.

В течение 30 лет Молони проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с легендарным судном. Для этого он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками на судоверфи Белфаста. Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание.

Independent пишет, что эксперты подтвердили: причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.

Молони уверен: владельцы «Титаника» приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.

Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина. Следовательно, гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

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