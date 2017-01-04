Глава ЦРУ: "Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли"

Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS, передает РБК.

В ходе интервью Бреннан также ответил на вопрос: могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт?

По его словам, «никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии». Бреннан отметил, что если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, «чтобы помешать ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусре» и «Аль-Каиде» набрать силу».

Бреннан также заявил, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов». «И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев» — заявил Бреннан.

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии «в какой-то степени» можно назвать тактикой «выжженной земли», которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. «Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов», — заявил Бреннан.