 

Глава ЦРУ: "Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли"

 

Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS, передает РБК.

В ходе интервью Бреннан также ответил на вопрос: могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт?

По его словам, «никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии». Бреннан отметил, что если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, «чтобы помешать ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусре» и «Аль-Каиде» набрать силу».

Бреннан также заявил, что Россия «приняла всю оппозицию за террористов». «И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев» — заявил Бреннан.

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии «в какой-то степени» можно назвать тактикой «выжженной земли», которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. «Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов», — заявил Бреннан.

2619 просмотров


Старости
Дезертиры-убийцы в Баку
Дезертиры-убийцы в Баку Из архивов КГБ
Наша погода
Сегодня 10° / 2°
5 Янв 8° / 4°
6 Янв 11° / 6°
7 Янв 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек
ExxonMobil выплатит Тиллерсону $180 млн
В Анкаре анонсировали встречу Алиева, Эрдогана и Бердымухамедова
Жителя Баку кинули на 90 тысяч долларов
Чавушоглу: "Мы знаем, кто совершил теракт в Стамбуле"
В Лянкяране раскрыли страшное убийство четырехлетней давности
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
Доллар стремительно дорожает
В Пакистане прогремел взрыв пострадали 19 человек
Глава ЦРУ: "Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли"
В Турции продлен режим ЧП
Журналист заявил об истинной причине крушения «Титаника»
Землетрясение у Фиджи грозит возникновением цунами
Телефонные переговоры Обамы и Эрдогана
Тамелла Арзуманян: «Власти Азербайджана, спасите нас от бандитского правительства Армении»
Подъем мировой экономики побеждает кризис в Азербайджане наша аналитика
Чавушоглу едет в США
В Азербайджане предлагают пересчитать педофилов наши беды
США угрожают КНДР новыми санкциями
Минналогов останавливает отток капитала из Азербайджана наш взгляд
Оппозиционные эксперты прогнозируют укрепление маната после роста цен на нефть
В Азербайджане поднимает голову религиозный экстремизм нашими глазами
Тем хуже для Трампа и Америки наш комментарий
Германия остается лидером по приему мигрантов