 

Доллар стремительно дорожает

 

3 января курс доллара США по отношению к ведущим мировым валютам – евро, японской йене, британскому фунту стерлингов, канадском доллару, швейцарскому франку, шведской кроне достиг самой высокой отметки с 2003 года, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на валютных биржах 1 евро подешевел более чем на 1% и составил 1.0341 доллара.

В последний раз подобный курс единой европейской валюты в отношении к американским деньгам был отмечен 3 января 2003 года. В этот день курс 1 евро составил 1,034 долларов.

Вчера в Японии 1 доллар подорожал на 0,6% и составил 118,6 иен, а в Турции 1 доллар подорожал на 1,7% и достиг 3,6 лир. 

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