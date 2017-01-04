 

В Лянкяране раскрыли страшное убийство четырехлетней давности

 

Пропавшая без вести 4 года назад в Лянкяранском районе девушка была убита братом. Как сообщает Report, убийство было совершено в поселке Нариманабад-1.

Местный житель Агаев Фуад Полад оглу, 1989 г.р., был задержан в качестве подозреваемого в убийстве пропавшей без вести сестры Тараны Агаевой.

В своих показаниях он признался, что убил сестру Т.Агаеву, 1988 г.р., на почве семейного конфликта и закопал труп на пустыре на территории поселка Нариманабад-1. 

4 января, после проведенной с участием сотрудников Лянкяранской районной прокуратуры эксгумации, останки девушки будут отправлены на экспертизу.

Расследование факта в районной прокуратуре продолжается. 

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