ExxonMobil выплатит Тиллерсону $180 млн

После ухода с поста главы ExxonMobil Рекс Тиллерсон получит от компании $180 млн, пишет The Wall Street Journal.

Это примерно на $7 млн меньше, чем ему полагалось в связи с выходом на пенсию.

Как сообщила ExxonMobil, при достижении соглашения Тиллерсон отказался от бонуса в $4,1 млн, который ему должны были выплатить в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп избрал своим госсекретарем, покидает пост генерального директора нефтяной компании ExxonMobil.