Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек

Иракский Мосул, где ведется операция против группировки «Исламское государство», за последние пять дней покинули 13 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик, передает «Интерфакс».

«Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1,6 тыс. до 2,3 тыс. человек в день. В целом к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тыс. человек», — заявил Дюжаррик.

Он также добавил, что поток беженцев усилился после 29 декабря, когда начался второй этап военной операции.