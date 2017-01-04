 

Тамелла Арзуманян едет из Еревана в Баку

Автор: Беседовал Ваан Мартиросян 

Накануне haqqin.az сообщил о том, что еще один активный пользователь соцсетей, гражданская активистка и нарушенная в правах гражданка Армении Тамелла Арзуманян обратилась к азербайджанским властям, как к последней надежде для восстановления своих попранных прав.

Т.Арзуманян и члены ее семьи, в частности, муж и дочь стали жертвой тотального преследования со стороны армянских властей. Более того, автор обращения к азербайджанским властям отмечает, что с особым интересом наблюдала за инициативой создания армяно-азербайджанской мирной платформы и искренне поддерживает намерения участников группы. Обращение Т.Арзуманян было опубликовано на ее странице в канун Нового года - 27 декабря 2016 года. И сразу же после данной публикации она вместе с мужем была вызвана в Службу национальной безопасности Армении и подвергнута моральному и физическому давлению. Haqqin.az представляет читателям интервью с гражданской активисткой.

Дочь Т.Арзуманян Марианна с первым омбудсменом Армении, экс-депутатом Ларисой Алавердян

- Не так давно в СМИ прошла информация о том, что вы, отчаявшись от всех беззаконий, творимых с вами в Армении, намерены обратиться к Азербайджанской Республике за помощью. Правда ли это?

- Да, я намерена обратиться к Азербайджану за помощью, так как поняла, что в моей стране мне и моей семье никто не намерен помогать. Невзирая на то, что начиная с 2015 года, когда мы с семьей вернулись из Франции в Армению (где нас ограбили армянское посольство и армянская церковь в Лионе), я обращалась без исключения во все полномочные органы в Армении, начиная с посольства Франции в РА и заканчивая СНБ и Президентским аппаратом. Однако все тщетно, власти Армении плевать хотели на нас, своих граждан...

- Сегодня Армения и Азербайджан, невзирая на подписанное еще в 1994-ом году соглашение о прекращении огня, де факто находятся в состоянии войны. Как по вашему, что в целом дала Армении и армянскому народу карабахская война?

- Обе стороны понесли огромные человеческие потери… Это дало нам лишь огромную боль и мучения, которых могло и не быть...

- Вы и ваша семья сейчас находитесь в Ереване. Какая там обстановка, какие настроения у людей, какие ожидания?

- Какие могут быть настроения и ожидания у народа, над которым фактически учиняется геноцид 21-го века? Все заняты только своими каждодневными проблемами, пытаются выжить, решить проблему каждодневного хлеба... В большинстве им это уже не удается.

- Не так давно в Баку была создана "Платформа мира между Арменией и Азербайджаном", цель которой с помощью народной дипломатии сделать шаги к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и примирению двух наших народов. Вы также являетесь одной из тех немногих смелых граждан Армении, которые открыто поддержали платформу в социальных сетях. Что вы можете сказать о платформе и ее перспективах?

- Да, мы, вся моя семья, хотим мира. Этот мир исходит из интересов обеих народов и он необходим. Мы устали от войны, от жертв и от всех страданий, через которые прошли за эти годы. На мой взгляд, Бакинская платформа в силах приблизить нас к этой заветной цели, к миру и благополучию.

- Готовы ли вы приехать в Баку?

Если Азербайджан даст гарантии безопасности моей семье, то да, мы готовы приехать.

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