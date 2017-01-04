 

Жителям ОАЭ запретили держать дома диких зверей

 

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) значительно ужесточили правила содержания животных и запретили подданным держать дома диких зверей. Об этом сообщает ресурс Zawya.

Отныне содержать леопардов, гепардов и других экзотических животных можно лишь зоопаркам и научным центрам. Если же таким зверем обзаведется обычный подданный, ему будет грозить штраф от трех до 136 тысяч долларов.

Натравливание питомцев на других людей также будет караться тюремным сроком от трех до семи лет — если в результате нападения домашнего зверя жертва погибнет, то владелец животного может быть приговорен к пожизненному заключению.

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