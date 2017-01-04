Дожить до пенсии: эксперты о повышении пенсионного возраста

Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик пенсионной системы, показывающая, на каком году жизни пенсионер может воспользоваться благами социального государства. И сегодня в Азербайджане на фоне грянувшего экономического кризиса вновь актуализировались дебаты о повышении пенсионного возраста.

В Милли Меджлис представлен проект о внесении дополнений и изменений в закон «О трудовых пенсиях», где предусмотрено повышение возрастного ценза для выхода на пенсию представителей практически всех профессий и внесение поправок, связанных с пенсионной системой. К рассмотрению столь важных в социальном плане новшеств парламент страны приступит несколько позже запланированного срока – первоначально законопроект собирались обсудить в конце 2016-го, а теперь он будет вынесен на обсуждение во время весенней сессии наступающего года. В представленный документ пока не внесен пункт о повышения возрастного ценза для получения трудовой пенсии военнослужащими. Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию по всем другим профессиям, повышается.

Правительство объясняет необходимость повышения возрастного ценза не только сложным экономическим положением, но и положительным опытом других стран. Однако если обратиться к практике наших соседей – России и Казахстана, то выяснится, что там пенсионный возраст ниже даже ныне принятого в Азербайджане. При этом в РФ с января 2015 года действует новое законодательство, в соответствии с которым пенсии россиянам назначаются в зависимости от трудового стажа и исчисляются они в баллах по принципу: больше отработал – больше пенсия. Интересно, что для получения пенсии в России требуется всего 6 лет трудового стажа. Правда, в течение 10 лет этот стаж будет увеличиваться и должен составить в обозримом будущем 15 лет. Характерно, что в России прямо не повышали пенсионный возраст, а предложили людям больше и дольше работать, увеличивая «трудовые баллы». Размеры пенсий будут ежегодно индексироваться в зависимости от инфляции (в 2016 г. — на 4%). Сейчас средний размер трудовой пенсии в России составляет в эквиваленте 150 долларов. Кроме того, начинается развитие накопительных пенсий за счет собственных отчислений работников и вкладов предприятий (фирм).

В Казахстане действует две системы пенсий: солидарная («советская») и накопительная («казахстанская»). Организацией пенсионного дела занимается Государственный центр по выплате пенсий. Накопительные фонды имеют особый статус. Средний размер пенсии в Казахстане составляет 160 долларов. Существенно и то, что лицам, достигшим пенсионного возраста, выплачивается социальная пенсия из республиканского бюджета независимо от трудового стажа. Пенсионная реформа в Казахстане распланирована до 2030 года: начиная с 1 января 2018 г. предполагается увеличение пенсионного возраста для женщин по полгода каждый год до достижения 63 лет.

Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста в нашей стране для haqqin.az прокомментировал глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«С одной стороны, повышение пенсионного возраста - это возможность снизить давление на бюджет страны, но с другой - это создает проблемы с трудоустройством молодых специалистов, выпускников вузов. Нужно учитывать, что уровень смертности в государстве всегда ниже по сравнению с рождаемостью», - высказал свое мнение эксперт.

Повышение возрастного ценза в любой стране сталкивается с определенными проблемами и раздражением в обществе. А в первую очередь снижаются темпы развития страны.

«Однако и гнаться за низкой планкой выхода на пенсию, равной, скажем 47 годам, как в Греции, не стоит. Если когда-нибудь зайдет речь о снижении пенсионного возраста в Азербайджане, то, полагаю, оптимальный возраст для женщин - 55 лет, а для мужчин – 60. При этом работающих пенсионеров не стоит увольнять, они должны оставаться на своей должности в статусе консультантов, ведь им есть чем поделиться в профессиональном плане с молодыми специалистами», - резюмировал Н.Агаев.

Эксперт-экономист Вугар Байрамов вообще считает повышение возрастного возраста отрицательным шагом.

«Решение о повышении пенсионного возраста у мужчин до 65 лет станет крайне несправедливым с социальной точки зрения, поскольку в Азербайджане меньшая, по сравнению со многими странами, средняя продолжительность жизни», - отметил он.

Более спокойно относится к повышению пенсионного возрастного ценза известный экономист Октай Ахвердиев, считая это одной из реалий дня.

«В разных странах разный возраст выхода на пенсию, и объясняется это прежде всего тем, получает ли социальный фонд трансферты из государственного бюджета или нет. Если трансферты осуществляются из бюджета, то государство заинтересовано в повышении планки пенсионного возраста, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет государства. В том же случае, если в государстве действуют частные пенсионные фонды, то государство фактически не вмешивается в вопрос установки возрастной планки, и этот вопрос решается частными фондами и самими потенциальными пенсионерами», - отметил эксперт.

О.Ахвердиев подчеркнул, что на сегодняшний день в Азербайджане размер трансферта из госбюджета на пенсионные отчисления составляет 1 миллиард манатов, хотя какое-то время тому назад эта сумма не превышала 400 миллионов манатов.

«Число пенсионеров растет, и государству все сложнее выплачивать им пенсионные пособия, а отсюда и разговоры о повышении планки выхода на пенсию. Так что говорить о том, что нам необходимо понизить пенсионный возраст, просто нецелесообразно», - сказал экономист.