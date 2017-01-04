Авиакомпании Грузии и Армении просят власти обратить внимание на ценовую политику российской малобюджетной компании «Победа», обвиняя ее в демпинге. А вот в AZAL на лоукостера, начавшего выполнять полеты из Ростова в Баку с 30 октября, не жалуются, заявляя, что конкуренция идет лишь на пользу.

Грузинский перевозчик Georgian Airways обратился к своему правительству, посетовав на невозможность создать одинаковые условия для всех игроков на рынке. Гендиректор авиакомпании Гиви Давиташвили сообщил о дискриминации грузинской авиакомпании в собственной стране. По словам топ-менеджера, Georgian Airways уже неоднократно делала заявления о нечестной конкуренции со стороны турецких и российских авиакомпаний, предлагающих билеты на грузинском направлении по сниженным ценам.

«Российским авиакомпаниям рейс Москва -Тбилиси обходится на 12–15 тысяч долларов дешевле, так как, к примеру, навигационный налог для России гораздо ниже, чем для авиакомпаний Грузии, - говорит Давиташвили. - Если оценивать длительность полета из Тбилиси в Москву, то 88% всего полетного времени мы летаем над Россией и 12% - над Грузией, что, естественно, наносит нам ущерб. Плата в аэропортах России для российских компаний в три раза дешевле. Вместе с тем, нашему экипажу требуется виза, чтобы вылететь туда, а их экипажу не требуется, и т.д.

И с Турцией есть такая проблема, что тоже требует урегулирования. К примеру, в те дни, когда у нас авиарейс в Амстердам, у турецкой авиакомпании цены в 2–3 раза дешевле, чем у нас».

Авиакомпания «Победа» летает в аэропорт Тбилиси из Ростова-на-Дону трижды в неделю с 1 ноября. Воспользоваться рейсом в грузинскую столицу могут также пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков не исключает, что рейсы из Ростова-на-Дону в Тбилиси могут выполняться ежедневно. Однако пока, судя по сайту российского лоукостера, расписание остается прежним.

В Баку «Победа» летает четыре раза в неделю из Ростова. Через этот город в Баку можно прилететь и из других российских городов. Особенно удобная стыковка для рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом у главного авиаперевозчика Азербайджана – AZAL - претензий к тарифной политике «Победы» нет. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Так как потенциал по въездному туризму в Азербайджанскую Республику достаточно большой и растет с каждым днем, появление новых авиакомпаний, в том числе низкобюджетных, не отражается на пассажиропотоке авиакомпании AZAL, - уверены в авиакомпании. - Мы, как национальный авиаперевозчик, заинтересованы в появлении новых авиакомпаний в аэропортах Азербайджана, что помогает нам быть конкурентоспособными».

К тому же AZAL и сам создает низкобюджетную авиакомпанию, которая будет называться Buta Airways. Ожидается, что полеты азербайджанского лоукостера начнутся осенью 2017 года.

В отличие от «Азербайджанских Авиалиний», авиакомпания Armenia, как и Georgian Airways, недовольна присутствием «Победы» на национальном рынке. Российский перевозчик приступил к выполнению полетов между Внуково и вторым по величине армянским городом Гюмри 15 ноября. В рамках услуги Fly&Bus авиакомпания «Победа» предложила пассажирам нового рейса воспользоваться автобусным трансфером в Ереван. Стоимость единого билета Москва - Ереван в среднем на треть дешевле прямых перелетов на этом маршруте.

Претензии Armenia к «Победе» и армянским властям, по сути, аналогичны критике Georgian Airways: демпинг со стороны российской авиакомпании и отсутствие равных условий на рынке авиаперевозок между Арменией и Россией.