Кровавые разборки китайских чиновников

Мэр китайского города Паньчжихуа (провинция Сычуань) Ли Цзяньцинь и секретарь городского комитета Компартии Чжан Янь были ранены в результате нападения в среду, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что нападение с применением огнестрельного оружия осуществил глава управления землепользования и природных ресурсов этого города Чэнь Чжуншу. После нападения он покончил с собой.

Нападение было совершено во время встречи в местном выставочном комплексе. В настоящий момент жизням пострадавших ничего не угрожает.