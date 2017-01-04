 

В Баку будет без осадков

 

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на порывистый юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

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