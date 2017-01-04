В 2016 году число международных путешественников, посетивших Грузию, увеличилось на 7.6% по сравнению с показателями 2015 года. При этом лидерство сохранили туристы из Азербайджана. По информации грузинских СМИ, об этом сообщил на проведенной сегодня пресс-конференции руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, подытоживший статистику за 2016 год.

Как отметил Чоговадзе, в 2016 году Грузию посетили 6 350 825 международных путешественников, что сравнительно с 2015 годом больше (рост +7.6%).

По его же словам, в 2016 году на 19% увеличилось количество тех международных путешественников, которые пробыли в Грузии 24 часа и больше, и их число составило 2 714 773, что на 432 802 больше, чем в предыдущем году.

Как заявил Чоговадзе, лучшая топ-пятерка стран, путешественники из которых посетили Грузию, выглядит следующим образом: Азербайджан - 1 523 075 (+9.3%), Армения - 1 496 246 (+1.9%), Турция - 1 254 089 (-9.9%), Россия - 1 037 564 (+12.0%) и Украина - 172 631 (+21.8%).