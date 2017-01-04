Нигерия отправит армию в Южный Судан

Власти Нигерии приняли решение направить 800 своих военнослужащих для поддержки международной миротворческой миссии Африканского союза и ООН в суданском Дарфуре (UNAMID), передает агентство Синьхуа.

Как сообщил начальник штаба армии страны Тукур Буратай, 755 солдат и 45 офицеров прошли специальное обучение для этих целей.

Миротворческая операция UNAMID была санкционирована Советом Безопасности ООН 31 июля 2007 года в ответ на продолжающееся массовое насилие в этом суданском регионе. Там с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. По поступающим в ООН данным, в конфликте погибли около 300 тысяч человек.