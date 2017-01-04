В ближайшие дни в Баку начнется судебный процесс над второй группой высокопоставленных сотрудников МНБ. Арестованные офицеры и генералы МНБ обвиняются в превышении служебных полномочий, тайной прослушке мобильных телефонов, вымогательстве, присвоении собственности граждан и других преступлениях.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МНБ по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, его заместителя Физули Алиева и других высокопоставленных сотрудников МНБ. Из этих материалов следует, что одним из жертв этой группы высокопоставленных силовиков был владелец ООО «Гардашлар Мебель» Али Мирзаев.

В своих показаниях бизнесмен отметил, что основал фирму вместе со своим братом Ибрагимом Мирзаевым. В поселке Баладжары братья основали мебельный цех, в котором в период с 2012 по 2014 гг работали 30-40 человек.

В декабре 2013 года компания получает крайне выгодный контракт от Минобороны в 2,5 миллионов манатов по изготовлению спальной мебели для 1500-2000 солдат. До выполнения всех условий контракта оставалось совсем немного, когда в дело вмешалось МНБ.

«Я утром отвозил ребенка в детский сад. Дорогу нам перекрыли три автомобиля, из которых вышли пять человек. Они представились сотрудниками МНБ и потребовали от меня явиться в министерство. В сопровождении этих людей я отвез ребенка в детский сад, отдал машину водителю и направился с ними в МНБ», - рассказывает следователям Ибрагим Мирзаев.

По словам потерпевшего, его доставили в здание Управления военной контрразведки МНБ, расположенном на проспекте «Азадлыг».

«Спустя полчаса ко мне подошел полный мужчина 45-50 лет, представившийся начальником отдела. Он говорил со мной в крайне грубой форме. Он сказал, что я работаю с Минобороны и потребовал, чтобы я написал заявление о том, что получил контракт при помощи взятки. Я отказался это делать, т.к. не давал взяток. Тогда он начал кричать на меня и потребовал, чтобы я заплатил ему 20 тысяч манатов. Он также показал мне решение суда о моем аресте и пригрозил сгноить в тюрьме», - рассказывает потерпевший.

Бизнесмен испугался ареста и согласился принести требуемую от него сумму. Выйдя из здания МНБ, Али Мирзаев немедленно позвонил и встретился со своим братом Ибрагимом. Взяв у него деньги, бизнесмен в тот же день передал их сотрудникам МНБ. После этой истории братья-цеховщики больше не получили от Минобороны ни одного контракта.

Спустя некоторое время после этой истории, летом 2014 года Али Мирзаев был снова задержан сотрудниками МНБ. Около 10 сотрудников МНБ доставили бизнесмена в офис его компании. Здесь были задержаны несколько работников, после чего в офисе начался обыск. Сотрудники МНБ забрали из сейфа 10 тысяч манатов, два ноутбука и документы, после чего доставили бизнесменов и их работников в здание МНБ.

«Обыском в офисе руководил Физули Алиев. Вместе с ним там были сотрудники МНБ Натик Алиев, Заур Мамедов и др. Когда я сказал Физули Алиеву, что не буду ему платить, он начал оскорблять меня при моих работниках. Потом они начали меня избивать. Меня заковали в наручники, повели в туалет и там продолжили бить», - рассказывает Али Мирзаев.

После избиения бизнесмена снова доставили в кабинет Физули Алиева. Высокопоставленный сотрудник МНБ спокойно заявил, что Мирзаев должен заплатить большую сумму денег, т.к. «сотрудникам МНБ тоже на что-то надо жить». Встреча с Физули Алиевым продолжилась на следующий день в ресторане «Султан». Бизнесмену предложили выкупить свою свободу за 2 миллиона манатов. После долгих переговоров сумма была снижена до 500 тысяч. Взамен МНБ обещало не трогать Али Мирзаева на протяжении трех лет.

В этот же день бизнесмен встретился со своим братом и поручил ему собрать у друзей и знакомых полмиллиона манатов. Деньги были собраны в тот же день.

«Мы с братом вместе пошли в ресторан «Султан». Там мы передали деньги Физули Алиеву и Натику Алиеву. Из этой суммы лишь 50 тысяч манатов принадлежали мне и моему брату. Там же нам вернули изъятые при обыске компьютеры и документы», - сказал бизнесмен.