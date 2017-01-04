Громкая отставка в турецкой оппозиции

Зампред оппозиционной турецкой Партии националистического движения (MHP), избранный из Стамбула Атилла Кая подал в отставку.
Как сообщают турецкие СМИ, он подал в отставку из-за поддержки MHP проекта, подготовленного Партией справедливости и развития касательно изменений в Конституцию Турции.
А.Кая заявил, что проголосует против проекта, предусматривающего изменение системы госуправления и переход Турции от парламентской системы управления к президентской.
Он заявил, что недоволен поддержкой MHP подобного предложения.