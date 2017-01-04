 

Новый глава ООН: "Я не волшебник"

 

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал не ждать от него чудес в решении проблем, стоящих перед сообществом наций. В своем первом выступлении в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он предупредил, что впереди у сообщества наций очень трудное время, и подчеркнул необходимость коллективного решения глобальных проблем, сообщает ТАСС. 

«Я думаю, что мы не должны питать иллюзий, - сказал Гутерриш на встрече с сотрудниками ООН. - Впереди нас ждет очень трудное время». По его словам, в мире растет число взаимосвязанных конфликтов, которые подпитывают глобальный терроризм, продолжается невиданный со времен Второй мировой войны кризис с беженцами. «Мы живем в мире, в котором проблемы стали глобальными и странам не решить их в одиночку», - отметил он.

Девятый генеральный секретарь констатировал, что ООН в ее нынешнем виде не в состоянии эффективно реагировать на глобальные вызовы. По его мнению, всемирной организации необходимы реформы, которые в том числе позволят избавиться от излишней бюрократии. 

Как заявил Гутерриш, на него возлагают огромные ожидания. «Я думаю, будет полезным сказать, что чудес не бывает, и я уверен, что я не волшебник. Единственный способ для нас достичь поставленных задач - это работать вместе», - указал административный глава организации.

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