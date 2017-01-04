 

Новый глава Молдавии начал переговоры с сепаратистами

 

Президенты Молдавии и непризнанной республики Приднестровье Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу, сообщают российские СМИ.

На встрече были определены вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения.

«Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон», — сказал Красносельский.

Додон в свою очередь отметил важность того, чтобы население увидело конкретный результат.

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