Новый глава Молдавии начал переговоры с сепаратистами

Президенты Молдавии и непризнанной республики Приднестровье Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу, сообщают российские СМИ.

На встрече были определены вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения.

«Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон», — сказал Красносельский.

Додон в свою очередь отметил важность того, чтобы население увидело конкретный результат.