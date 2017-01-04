 

Израильского солдата признали виновным в убийстве палестинца

 

Военный суд Израиля признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве палестинца в Хевроне.

Как сообщает Israel Info, действующее законодательство не предусматривает минимального наказания за преступления, в совершении которых признан виновным Э.Азария. В то же время максимальный срок заключения за непреднамеренное убийство составляет 20 лет.

В решении отмечается, что суд принял решение отклонить все доводы защиты. Судья Майя Элер отклонила заключение профессора Гиса, согласно которому террорист был мертв в тот момент, когда в него выстрелил Эльор Азария. Судья также заявила, что «обвиняемый пытался отстаивать две противоречащие друг другу версии – он утверждал, что выстрелил, чувствуя опасность, и что террорист был мертв в момент выстрела».

Судья также подчеркнула, что одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Э.Азарией: «Террорист заслуживает смерти».

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