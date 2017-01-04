Ле Пен призвала отказаться от евро

Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро как единственной валюты в пользу ЭКЮ — единицы, которая использовалась в валютной системе ЕС в 1979-1998 годах. Об этом сообщает Reuters.

«ЭКЮ существовал совместно с национальной валютой. Национальная валюта, которая сосуществует с общей, никак не повлияет на повседневную жизнь французов», — заявила Ле Пен.

В случае своего избрания она также намерена пересчитать национальный долг страны в новой национальной валюте.