Стамбульский террорист забыл в клубе деньги

Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула, которого называли подготовленным профессионалом, совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления, пишет газета Daily Mail.

По данным издания, после стрельбы в клубе преступник снял куртку, в кармане которой остались 500 турецких лир (140 долларов).

Скрываясь с места происшествия, террорист взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд.

Во время поездки на такси подозреваемый также попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако по данным полиции, номер телефона, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев и, вероятно, был использован, как ложный след.