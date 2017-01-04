Япония готовится к ракетным ударам КНДР

Япония планирует провести в марте этого года первые масштабные учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР. Об этом пишет Газета.ru.

В январе власти планируют решить, какие города примут участие в учениях. Для оповещения будет использоваться система J-Alert, которая сообщит жителям страны, что необходимо сделать в ближайшие 10-15 минут — время, за которое баллистическая ракета может потенциально достичь острова.

Отмечается, что вероятнее всего жителей призовут искать убежище под землей. В учениях также примут участие представители власти, в том числе администрация японского премьера.