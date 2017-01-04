Туркмения готовится к выборам

Центризбирком Туркменистана для проведения в стране 12 февраля 2017 года президентских выборов сформировал 2582 избирательных участка, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

При зарубежных дипломатических представительствах созданы 39 избирательных участков.

Впервые в президентской избирательной кампании принимают участие три политические партии.

Политические партии определились с кандидатами: Демократическая партия выдвинула кандидатуру действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова; Партия промышленников и предпринимателей - председателя правления коммерческого банка «Рысгал» Бегмырата Аталыева; Аграрная партия - председателя Марыйского велаятского (областного) комитета Дурдыгылыча Оразова.