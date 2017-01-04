Нефть дешевеет из-за Ирака

Цены на нефть резко снизились вечером во вторник и продолжают держаться на минимальных отметках за 2 недели в среду на фоне укрепления доллара и новостей, что экспорт из Ирака может превысить изначальные планы.

С максимумов за 1,5 года на отметке в 58,37 доллара за баррель стоимость Brent в считанные часы рухнула более чем на 3 доллара (5,1%), достигая в моменте 55,3 доллара за бочку.

К 14:52 среды контракты на март торгуются по 55,68 доллара за баррель. Сорт WTI подешевел с 55,24 до 52,52 доллара за бочку (4,9%).