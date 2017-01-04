 

Нефть дешевеет из-за Ирака

 

Цены на нефть резко снизились вечером во вторник и продолжают держаться на минимальных отметках за 2 недели в среду на фоне укрепления доллара и новостей, что экспорт из Ирака может превысить изначальные планы.

С максимумов за 1,5 года на отметке в 58,37 доллара за баррель стоимость Brent в считанные часы рухнула более чем на 3 доллара (5,1%), достигая в моменте 55,3 доллара за бочку.

К 14:52 среды контракты на март торгуются по 55,68 доллара за баррель. Сорт WTI подешевел с 55,24 до 52,52 доллара за бочку (4,9%).

2385 просмотров


Старости
Информация о террористе в Баку оказалась фейком
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
Наша погода
Сегодня 10° / 2°
5 Янв 8° / 4°
6 Янв 11° / 6°
7 Янв 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

В Гяндже женщина скончалась во время аборта
В Хорватии осквернили памятник Гагарину
Артур Расизаде и дефицит в 5 млрд долларов наша аналитика
Накажет ли Эрдоган газету армянской диаспоры? из-за карты Карабаха
Угроза Грузии: две Осетии объединяются и вступают в состав России
Германия хочет создать "европейское ФБР"
Следующим президентом США будет Конгресс, а не Трамп убеждены американские политологи
Житель Хачмаза выстрелил в себя
Пожар в СИЗО для несовершеннолетних эвакуированы заключенные
Украина будет производить собственные беспилотники
В США сошел с рельсов поезд 76 пострадавших, обновлено
Нефть дешевеет из-за Ирака
Туркмения готовится к выборам
В атаке на Стамбул подозревают дагестанцев
Япония готовится к ракетным ударам КНДР
Ле Пен призвала отказаться от евро
Стамбульский террорист забыл в клубе деньги
Израильского солдата признали виновным в убийстве палестинца
Новый глава Молдавии начал переговоры с сепаратистами
Новый глава ООН: "Я не волшебник"
Автомобиль из свадебного кортежа устроил аварию
Громкая отставка в турецкой оппозиции
Скончался журналист Намик Ибрагимов
"В МНБ от меня требовали показаний на сотрудников Минобороны" дело генералов
Убийца российского посла был связан с Гюленом