 

В США сошел с рельсов поезд 76 пострадавших, обновлено

 

Число пострадавших в результате аварии с пригородным поездом в Бруклине возросло до 76, сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем микроблоге в Twitter.

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в пригороде Нью-Йорка Бруклине, по меньшей мере 18 человек пострадали, передает телеканал Fox5.

По данным телеканала, инцидент произошел в Бруклине на железной дороге в Лонг-Айленд. Точное количество жертв аварии устанавливается.

Как сообщается, власти пока не подтвердили информацию о числе пострадавших. По информации очевидцев, тяжелораненых нет.

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