Украина будет производить собственные беспилотники

Государственный концерн "Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников украинского производства в год, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

Как отметили в компании, украинские беспилотники комплекса БпАК-МП-1 от киевского предприятия ОАО "Меридиан" имени Королева, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинскими войсками и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год.

"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными национального университета "Киевский политехнический институт". За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать войска более чем 100 беспилотниками в год – именно для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", – сообщил глава предприятия-производителя Вячеслав Проценко, слова которого приводит пресс-служба концерна.