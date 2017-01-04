 

Германия хочет создать "европейское ФБР"

 

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поддержал проект министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера по реформированию и централизации системы безопасности страны.

«Мы в Германии живем не в космическом корабле. Мы живем в Европейском союзе, где отсутствуют границы. Необходимо мыслить глобально, а не в гомеопатических дозах», — заявил Ишингер в интервью DW.

По его мнению, для эффективной борьбы с терроризмом необходимо создать европейский аналог американской Федеральной службы безопасности.

3 января де Мезьер высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне. Эти планы вызвали волну критики.

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