Заявления Трампа по международным вопросам заставляют задуматься о возможностях американской системы сдержек и противовесов. Судя по реакции конгрессменов и сенаторов от обоих партий, новоизбранному президенту США найти с ними общий язык будет непросто.

Серьезные разногласия с Конгрессом могут возникнуть и по поводу отмены антироссийских санкций. «Мы будем работать над ещё более жёсткими санкциями в отношении России. Они атаковали Соединённые Штаты Америки. Хакерские атаки следует воспринимать именно так. Мы считаем, что санкции следует направить против финансовых учреждений и других элементов российской экономики», - заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Но сам Дональд Трамп комментирует ситуацию более сдержанно: «Я хотел бы убедиться в том, что на это есть основания — поскольку обвинения очень серьёзные. Если вспомнить историю про оружие массового поражения — это был провал, спецслужбы оказались неправы. Так что я хотел бы, чтобы была уверенность. Если они не уверены — это было бы нечестно», - отметил новый президент.

Наличествует серьезное недопонимание и по геополитическим вопросам. Тот же сенатор Маккейн перед Новым годом посетил страны Прибалтики, Украину и Грузию и заверил эти страны в поддержке США.

А еще раньше в Госдепе обещали, что антироссийские санкции будут действовать вплоть до возвращения Крыма Украине.

Более того, советник Трампа Картер Пейдж обещал расследовать хакерские атаки, якобы совершенные Россией и повлиявшие на выборы в США. Однако в письме, которое Пейдж отправил Маккейну, он предостерегает конгрессменов от попыток помешать новому подходу США к России, что, по его мнению, угрожает американской нацбезопасности. «Любые усилия членов Конгресса, которые делаются сейчас для того, чтобы оборвать любые возможные новые подходы к России, создадут риск для национальной безопасности США и бесчисленных жизней военнослужащих», – отмечает Пейдж.

Но Конгресс, по-видимому, не хочет давать шанс новому президенту на улучшение отношений с Россией. Член палаты представителей США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заявил, что избранный президент Дональд Трамп столкнется с «решительной реакцией» парламента, если попытается отменить введенные действующим президентом Бараком Обамой санкции в отношении России. По словам Шиффа, в таком случае многие демократы и республиканцы приложат значительные усилия, чтобы принять в Конгрессе «серьезный пакет санкций» против России.

«Мы считаем, что необходимо сделать больше. Честно говоря, мы не думаем, что предпринятых мер достаточно для сдерживания России, и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций», – сказал Шифф в интервью ABC News.

В то же время американский политолог Александр Мотыль считает, что никто точно не знает, будет ли Трамп предпринимать какое-то сближение с Россией. «Вполне возможно, что Трамп готов признать присоединение Крыма и поставить Украину перед тяжелым выбором: или как-то приспосабливаться к американо-российскому договору, или попасть в полную изоляцию и остаться один на один с Москвой», - полагает он.

И даже украинский политолог Александр Кушнарь отмечает, что следующим президентом США будет Конгресс, а не Дональд Трамп, коему уготована роль фронтмен-торпеды, призванной подорвать позиции Китая и религиозного терроризма, противостоять которым Обама не мог в силу воспитания, психологии и политико-экономических традиций его партии и окружения. По его словам, позиция влиятельных республиканцев Маккейна и Грэма снимает все вопросы по поводу того, в каком порядке Трамп будет отправлять в объятия Кремля Америку, Украину, страны Балтии.

И по мнению азербайджанского политолога Арастуна Оруджлу, который сейчас работает в США, между Конгрессом, сенатом и президентом Трампом имеются серьезные разногласия. «Дело в том, что Трамп не имеет никакого влияния на своих однопартийцев, которые со времен холодной войны не очень дружелюбно относятся к России. Любые его самостоятельные шаги в геополитическом плане будут конгрессменами встречены в штыки. Трампу будет очень трудно получить поддержку Конгресса и в отношении своего нового госсекретаря, считающегося человеком России.

Трамп, конечно, хотел бы разогнать этот Конгресс, но у него нет таких полномочий, поэтому ему придется считаться с мнением Конгресса. Неофициальным лидером республиканцев считается сенатор Маккейн, а его визит в соседние с Россией страны является подтверждением того, что республиканцы не предоставят Трампу полноту действий в отношении России», - уверен Оруджлу.