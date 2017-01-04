Угроза Грузии: две Осетии объединяются и вступают в состав России

В наступившем году Грузия столкнется с острейшим геополитическим вызовом, связанным с планами сепаратистского режима в Цхинвале переименовать Южную Осетию в Республику Алания, считает грузинской политолог Вахтанг Маисая.

«Власти в Цхинвали придумали абсолютно новую и более изощренную геополитическую провокацию, целью которой является отторжение части территории Грузии. Дело в том, что самоназвание «Алания» с древнейших времен является общим для всех осетинских племен, а сейчас это наименование региона объединяет все три осетинских этноса: кударцев (Южная Осетия), иронцев (Северная Осетия) и дигорцев (в основном, осетинских мусульман). Намерение о переименовании Южной Осетии в Аланию несет прежде всего политический контекст и является новой формулой объединения с Северной Осетией в составе России», - заявил политолог в беседе с haqqin.az.

Кстати, слово «Алания» является составной частью наименования Северной Осетии, являющейся субъектом Российской Федерации.

Северная Осетия - Алания - это официальное название республики. К тому же в этом году в Южной Осетии должен пройти еще один референдум о предоставлении дополнительных полномочий т.н. «президенту» Южной Осетии, по итогам которого именно этот «президент» будет иметь право провозгласить объединение двух осетинских республик в единый политический субъект в составе России.

«И это будет уже классическим феноменом ирредентизма - политики государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Следует отметить, что предпринятая политическая игра предполагает два этапа: сначала переименование в общее историческое название, а потом принятие решения о присоединении Северной Осетии с объединением двух республик под единым этнонимом – «Республика Алания» с возможной столицей уже в Цхинвали и новым президентом т.н. «республики» (вероятнее всего, им станет именно нынешний т.н. «президент» Южной Осетии Анатолий Тибилов)», - обрисовывает Маисая развитие событий.

По убеждению политолога, процесс объединения Осетий начнется уже в этом году и завершится в 2018-м. И в нынешней геополитической ситуации Грузия ни переименованию, ни объединению, ни вступлению в состав России Южной Осетии воспрепятствовать не сможет, уверен эксперт.