Глава Международной ассоциации по борьбе с необоснованными претензиями Армении (ASIMDER) Гоксель Гюльбей выступил за принятие мер в отношении газеты Agos, принадлежащей армянской диаспоре и выходящей в Турции.

Он заявил, что на сайте газеты демонстрируется логотип организации Birthright Armenia, на котором территория оккупированного Арменией Нагорного Карабаха показана как земля Армении. Гюльбей против того, чтобы подобные организации рекламировались посредством СМИ, в том числе и при помощи публикующихся статей.

«Сегодня, когда Турция не в самых лучших отношениях с США и странами Европы из-за их двуличной политики, Азербайджан выступил посредником в нормализации турецко-российских отношений, что позволило договориться Турции и России относительно сирийской проблемы, - цитирует главу ASIMDER сайт Haber46. – США и страны Европы обеспокоены партнерскими отношениями наших стран. В связи с тем, что им не удается добиться своих целей при помощи террористических организаций, которые они в тайне поддерживают, они прибегают к новым методам.

Европа вновь пытается разыграть карту армянского лобби, чтобы поссорить Турцию и Азербайджан. Созданная турецкими армянами газета Agos вольно или невольно участвует в этой игре. Ее цель – обидеть Азербайджан и испортить наши отношения с Россией».

Он попросил обратить внимание на логотип армянской организации, который красуется на сайте издания и на котором оккупированная территория Азербайджана представляется как земля Армении.

«Вы помните, какой кризис в азербайджано-турецких отношениях был после матча между футбольными сборными Турции и Армении, который состоялся в Бурсе, - продолжает Гоксель Гюльбей, напоминая о том, как принесенные на игру флаги Азербайджана отнимались у турецких болельщиков и выбрасывались в мусорные ящики. – Не хотелось бы, чтобы отношения испортились вновь, ибо тема Нагорного Карабаха крайне болезненна для Азербайджана. То, что у них не получается при помощи террора, они пытаются сделать, испортив отношения между нашими странами. Если Азербайджан отстранится, то это отразится и на переговорах между Турцией, Россией и Ираном, а это будет означать безвыходное положение в сирийско-иракском вопросе. ASİMDER просит государственные структуры наказать газету Agos, чтобы тот самый логотип был немедленно убран с их сайта. По этому поводу мы официально обратимся к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, правительству и Министерству внутренних дел».

Газета Agos была учреждена 5 апреля 1996 года. Тираж издания более 9 тысяч. Газета издается на армянском и турецком языках, а на сайте есть также и английская версия. Главным редактором газеты с момента ее основания был Грант Динк, которого убили в Стамбуле в январе 2007 года. Сейчас ее главным редактором является Йетварт Данизикян.