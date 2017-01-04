Святая святых Центробанка – это платежный баланс, который отражает движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. Другими словами, этот показатель характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей и поступивших в страну в течение определенного периода. Всю эту динамику финансового движения в Азербайджане отслеживает Центробанк, для которого платежный баланс является важнейшим документом. На основании этого документа правительство и сам ЦБА предпринимают меры для исправления ситуации в том или ином сегменте экономики страны, чтобы выправить общий баланс.

Но теперь за платежный баланс берется Совет финансовой стабильности Азербайджана. Накануне Нового года Центробанк выступил с сенсационным сообщением, что Совет планирует на 2017 год комплекс мер, направленных на финансирование и снижение дефицита платежного баланса. Сам же ЦБА объясняет и причины такой заботы возглавляемого премьер-министром Артуром Расизаде Совета о платежном балансе. Все объясняется просто - финансирование стратегических энергетических проектов и большие финансовые обязательства, связанные с выплатами по внешнему долгу госсектора, повлияют на баланс движения капитала и финансов в платежном балансе. Под влиянием этих факторов управление ожидаемым в уже наступившем году огромным дефицитом в платежном балансе скажется и на макроэкономической стабильности.

Стратегические энергопроекты типа TANAP, TAP и другие нам известны хорошо. Выплаты по внешним долгам тоже представляют уже кругленькую сумму, которая будет расти и дальше. Но они были известны Центробанку и правительству и ранее, к чему же такой ажиотаж именно сейчас? Да нет здесь ничего удивительного. Еще раз повторимся, что платежный баланс служит правительству надежным индикатором, позволяющим принимать верные решения. Но в данном случае речь идет об огромном дефиците в платежном балансе, который может сказаться и на макроэкономической стабильности. И тут уже, конечно же, потребуется приложить много усилий, чтобы добиться финансовой стабильности, что не в силах одного Центробанка, возглавляемого Эльманом Рустамовым.

Итак, надо однозначно понять, что в наступившем году дефицит платежного баланса будет не ниже, чем в прошедшем году, по итогам которого, по прогнозам ЦБА, он должен составить около 5 млрд. манатов. Просто в отличие от уже завершившегося года в наступившем году этот дефицит будет вызван не ослаблением экономики страны, а выплатами по крупномасштабным проектам. Какие же меры примет Совет, в состав которого, кстати, входит и сам Эльман Рустамов, в такой сложной ситуации?

Как и в любой сложной макроэкономической ситуации предстоит осуществить ряд тактических и стратегических мер. Тактические меры, которые планируется осуществить в следующем году, предусматривают, в частности, нейтрализацию факторов, создающих напряженность на валютном рынке в результате регулирования счета движения капитала и финансов. Все это, наряду со значительной нейтрализацией давления на курс маната, направлено на минимизацию макроэкономических рисков, главными из которых являются инфляция, финансовая стабильность и др. А уже дополнительной поддержкой для сбалансирования платежного баланса станут вступившие в силу новые правила, связанные с валютным режимом - лимиты на денежные переводы физических лиц, установленный срок в 180 дней на доставку в страну товаров и оказание услуг, по которым произведена предоплата.

Стратегические же меры направлены на фундаментальное сбалансирование платежного баланса посредством «ребалансирования» национальной экономики. То есть правительство намерено продолжить политику фискальной консолидации, жесткую денежную политику, эффективного управления каналами денежного предложения, структурных преобразований, направленных на стимулирование экспортоориентированного производства. Вместе с тем предусмотрены и соответствующие меры по усилению социальной защиты населения, которые предусматривают увеличение объема адресной социальной помощи и расширение ее охвата, поддержку занятости.

Читатель, наверное, обратил внимание, что главным для правительства в наступившем году является нейтрализацию факторов, создающих напряженность на валютном рынке в результате регулирования счета движения капитала и финансов. Этот счет в структуре платежного баланса страны является разделом, в котором ЦБА фиксирует экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. Выделение в сложившейся непростой экономической ситуации дополнительных миллиардных выплат на реализацию стратегических проектов затронет в первую очередь именно этот раздел платежного баланса. И сможет ли правительство добиться при этом роста экспорта товаров и услуг, доходов от инвестиций и сокращения трансфертных платежей – вот над чем стоит подумать.

Растущие цены на нефть позволяют надеяться, что доходы от ее экспорта с лихвой покроют все убытки от импорта товаров и услуг. Роста доходов от инвестиций тоже, думается, удастся достичь благодаря шикорокомасштабным реформам, которые, несомненно, вызовут новый приток как внешних, так и внутренних инвестиций. И вообще, сегодня существует множество способов определения эффективности или доходности инвестиционного проекта, которым правительству следует воспользоваться. А прежде, чем перейти к чистому объему трансфертных платежей, отметим, что это личные и трансфертные платежи жителям других стран без учета личных и правительственных трансфертных платежей, полученных от жителей других стран. Трансферты, скажем, из России падают, а число мигрантов, которые высылают часть заработанных там денег, своим семьям, растет. Поэтому придется наводить порядок в миграционной сфере.

А теперь обратите внимание на такой нюанс. В счете движения капитала и финансов отражаются операции, которые должны завершиться в течение этого года, то есть периода, за который составляется баланс. По теории, действие таких операций не сказывается на платежном балансе в последующие периоды. Но в Азербайджане эта ситуация сохраняется, как минимум, с прошлого года. Помнится, глава Центрбанка Эльман Рустамов ранее говорил о проблемах в балансе движения капитала. Причиной эти проблем он назвал старые внешние задолженности Межбанка, которые надо погасить. Но теперь наряду со стратегическими энергопроектами правительство, как видно, вновь озабочено выплатами внешних долгов Межбанка.

Да, дорого обходится нашему правительству крупнейший банк страны, который должен был как раз стать хорошим подспорьем в кризисной ситуации. Но именно беспредел в этом системном банке страны заложил основу того финансового кризиса, из которого страна до сих пор не может выкарабкаться. А новая кадровая чехарда в МБА, начавшаяся здесь после увольнения недавно назначенного главы Межбанка, свидетельствует о том, что в крупнейшем банке страны по-прежнему не все в порядке.

С одной стороны, Палату по надзору за финансовыми рынками анонсировала приватизацию Межбанка уже в этом году, а с другой, появление нового контролирующего органа на рынке для улучшения эффективности деятельности его не дала. Правда, правительство уже успело списать часть вирусных активов МБА на сумму 10 млрд. манатов, но примерно такую сумму еще предстоит переложить на плечи небанковской организации «Аграркредит», где сегодня назревает новый скандал. И это немудрено, нездоровые активы организации по объему превышают бюджет страны, а каковы ее здоровые активы, общественности не известно.

Вот почему, видимо, и взялся за финансирование и снижение дефицита платежного баланса Совет финансовой стабильности.

Не случайно ведь президент Ильхам Алиев ранее дал указание Совету утвердить и обеспечить исполнение денежной программы за 2017 год, а также План мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и в среднесрочный период. Совету также поручено ускорить проведение мер по оздоровлению ОАО «Международный банк Азербайджана». То, что в прошлом году не смогли сделать Центробанк, а потом и Палата по надзору за финансовыми рынками, в новом году предстоит сделать Совету финансовой стабильности.