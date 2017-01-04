В аэропорту Лондона задержали предполагаемого террориста

В лондонском аэропорту Хитроу полиция задержала мужчину, который подозревается в соучастии в подготовке теракта. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление полиции.

Мужчина был снят с прибывшего из Каира самолета и задержан в рамках заранее готовившейся операции. В официальном заявлении британских правоохранителей говорится, что у подозреваемого имелись документы, которые могут представлять интерес для потенциальных террористов.

При этом полицейские отмечают, что эта операция готовилась долго и не связана «ни с группировкой «Исламское государство», ни с Сирией».