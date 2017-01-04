Губернатор предрек гуманитарную катастрофу в Мосуле

Переход военной операции на западную часть Мосула (отделена от восточной рекой Тигр) может привести к новой волне беженцев и гуманитарной катастрофе, считает губернатор провинции Найнава Нофаль аль-Акуб.

"С началом действий по освобождению правого берега будет новая волна беженцев, и если не будет разработан план мер, то произойдет гуманитарная катастрофа", — сказал губернатор иракскому телеканалу Al Sumaria.

По оценке губернатора, с начала операции город покинули почти 150 тысяч жителей. Аль-Акуб отметил, что лагерей для них уже не хватает, несмотря на то, что некоторые смогли вернуться в освобожденные районы Мосула, а операция в западной части города пока не начиналась.

"Большинство лагерей заполнено и мы просили неоднократно организовать больше новых, чтобы принять вынужденных переселенцев", — сказал аль-Акуб.