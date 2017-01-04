Трамп переговорил с новым генсеком ООН

Избранный президент США Дональд Трамп в среду провел телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил представитель штаба избранного главы государства Шон Спайсер.

Сегодня избранный президент поговорил по телефону с генсеком ООН Гуттеришем", — заявил Спайсер на брифинге, не сообщив подробности состоявшегося разговора.

Гуттериш вступил в должность генсека ООН с 1 января. Трамп вступает в должность 20 января. Избранный президент уже пообещал, что намерен добиваться повышения эффективности работы ООН.