 

В Ираке уничтожены главари ИГИЛ

 

Силы коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ уничтожили двух главарей этой террористической группировки в Ираке. Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель коалиции Джон Дорриан.

Он подтвердил ликвидацию Имады аль-Махалауи абу Тюрка и Фалаха аль-Рашиди.

По его словам, уничтоженный 4 января аль-Рашиди руководил производством заминированных автомобилей в Мосуле, которые активно используют террористы во время боевых действий.

Аль-Махалауи был ликвидирован 21 декабря. «Его устранение снизит возможности ИГ по проведению операций в долине реки Евфрат», — заявил Дорриан.

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