Cерия атак на "кебаб-кафе" в Польше

Серия атак на "кебаб-кафе", владельцами которых являются иностранцы - выходцы из стран Востока, произошла в Польше после Нового года.

В новогоднюю ночь двое неизвестных раскрасили ларек Superkebab в Люблине, владельцами которого являются индийцы. На стенах кафе появились надписи об ИГ и исламе, а также проклятия на польском и английском языках. Днем позже камнями закидали кафе Kebab House во Вроцлаве, хозяин которого — курд. Полиция обыскала окрестности здания, но найти правонарушителя не удалось.

Еще одно нападение произошло в ночь на 4 января во Вроцлаве. Неизвестные выбили окно кафе Kuki и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар.

"Мы ищем исполнителя. Мы не знаем, каков был мотив его действий и не можем сказать, что это была расистская атака. Но исключить это, однако, не можем", — заявил представитель полиции Павел Петрыковский, которого цитирует Gazeta Wyborcza.