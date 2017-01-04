 

Анкара обвиняет ЕС в двойных стандартах

 

Министр Турции по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик обвинил европейские страны в двойных стандартах в отношении террористических организаций, передает Анадолу.

«В Анкаре удовлетворены тем, что в ответ на теракты в Турции на зданиях госструктур стран Европы вывешиваются флаги Турции. Однако есть один спорный момент: Эти флаги вывешиваются, если теракты совершает ИГ, но не РПК», - сказал турецкий министр перед встречей с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом.

Напомнив о теракте, совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, Челик указал на важность борьбы с терроризмом.

Министр привлек внимание к тому, что глобальный терроризм угрожает всем странам, всем демократическим сообществам, общим ценностям человечества. «Не проявив решимости в борьбе с терроризмом, нельзя защитить демократические ценности. Хочу напомнить союзникам и друзьям Турции, что уровень защиты демократии и демократических ценностей измеряется приверженностью к борьбе с терроризмом», - подчеркнул он.

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