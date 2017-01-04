США не исключили поддержки турецким войскам в Сирии

США ведут переговоры с турецкой стороной о предоставлении военной поддержки силам турецких ВС у населенного пункта Эль-Баб на севере Сирии. Об этом в ходе брифинга сообщил Джон Дорриан, представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство».

«Мы ожидаем, что будет продолжительная поддержка турецкой операции как на территории Эль-Баба, так и в окрестностях», — сказал Дорриан, отметив, что самолеты американских ВВС уже оказывали помощь Турции в Сирии.

По его словам, в настоящий момент идут обсуждения этого вопроса на дипломатическом уровне.